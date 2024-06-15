

JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り



JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り JIZAING× INDEN〘印傳屋〙 ドコモダケ ブックカバー\u0026栞 箱入り

新品•未使用•箱入りJIZAING×INDEN〘印傳屋〙INDEN-YA ドコモダケとコラボした製品ブックカバー、しおり付き引越しに伴う断捨離で出品します。使うほどにしっとりと手に馴染む鹿革。その柔らかな風合いを手に感じながら、読書時間が愉しめるブックカバー（文庫カバー）です。裏地には滑らかな牛革を使用。2つのカードポケットほか、カバーと同じ模様の”栞”が付属しています。【サイズ】16.5×31.5×0.3cm（横幅は開いた状態です）文庫本（高さ～150mm、厚さ～25mm）に適応、片方に本を差し込み反対側の端を折り込んで使用する、内側にポケット2つ、同柄のしおり付き