劇場版 オーバーロード 不死者の王 特典小説 プレイアデスな日

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劇場版オーバーロード不死者の王特典小説プレイアデスな日読まずに本棚で保管していました。表紙にスレや傷が少しついています。画像5枚目6枚目小さなシミがあります。自宅保管・素人検品ですので見落としがあるかもしれません。中古品であることをご理解いただき、ご購入をお願いいたします。