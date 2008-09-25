★激レア！【新品未開封】キン肉マンマッスルグランプリ2特盛【PS2ソフト】

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キン肉マン29周年記念作品。とても綺麗な状態です、コレクションにいかがでしょうか？新品はレア商品となり、価格が高騰しています。今回は比較的お求め安い値段で出品しますのでよろしくお願いします。今となっては大変貴重な新品未開封のPlayStation2(プレイステーション2)用ソフト☆キン肉マンマッスルグランプリ2特盛の出品となります。●新品未開封品となります！(未開封の為、動作確認はできておりません)写真の状態が全てとなります。●新品で購入。未開封のまま丁寧にケースに入れてクローゼットで保管していた為、焼けや破れ、汚れ等なし。15年前の品とは思えない綺麗な状態だと思います。●未開封の為、ソフト付属品完備。発売日:2008/09/25定価:7,140円メーカー: バンダイナムコ型番:SLPS-25881●梱包発送はクッション封筒(プチプチ)に入れてゆうパケットで行います。#コウComicGamers↑他にも漫画やゲーム等出品しております！#PlayStation2#プレイステーション2#PS2#PS2ソフト#プレミアゲーム#プレミアソフト#プレミア価格#プレミア#レアゲーム#レアソフト#レア価格#レア#キン肉マンマッスルグランプリ2特盛#キン肉マン#マッスルグランプリ2#特盛#バンダイナムコ#コウComicGamers