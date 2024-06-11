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ピカチュウ プロモ スカーレットバイオレット psa10
商品番号 X28809978449
商品名

ピカチュウ プロモ スカーレットバイオレット psa10
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自身で鑑定に提出したワンオーナー品です！基本的にはPSA本社から返送されて直ぐに写真撮影をし、スリーブに入れていますので保管状態も良好です！もちろん鑑定ケースに入った状態で発送します【注意】PSAの基準以上の品質を求められる方や、過度にケースの傷等を気にされる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮くださいm(__)m
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