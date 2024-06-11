ピカチュウ プロモ スカーレットバイオレット 《PSA10 ...

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商品詳細
自身で鑑定に提出したワンオーナー品です！基本的にはPSA本社から返送されて直ぐに写真撮影をし、スリーブに入れていますので保管状態も良好です！もちろん鑑定ケースに入った状態で発送します【注意】PSAの基準以上の品質を求められる方や、過度にケースの傷等を気にされる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮くださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/message500827.html
http://narcologia.ru/goods/passivity622383.html
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