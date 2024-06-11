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トロンボーン　カップミュート　ニューストンライン　★NEWSTONELINED★
商品番号 Q31155252070
商品名

トロンボーン　カップミュート　ニューストンライン　★NEWSTONELINED★
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トロンボーン　カップミュート　ニューストンライン　★NEWSTONELINED★自宅眠っており、使用しないため出品します。ロゴシールが剥がれかけていました。尚、値下げ交渉はご遠慮ください。アクセサリー・パーツ...ミュート種類...トロンボーン
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