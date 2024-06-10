GOALOUS5　GOALOUS BEST

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PCに一度取り込んだ後、暗所で保管しておりました。 ※ケースに細かいスレ等があります。自宅保管の為、新品同様を求める方は購入をご遠慮下さい。#小松昌平#熊谷健太郎#仲村宗悟#寺島惇太#深町寿成#GOALOUS5#ゴーラスファイブ#ゴーラス5