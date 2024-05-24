値下げ Silversmithing for jewelry makers 彫金

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商品詳細
Amazonで新品 12990円で販売されています。2923/09/24時点様々なテクニックが手順とともに紹介されています。￼様々な作例が載っているので、デザインの勉強にもなります。国内の教科書やデザインとはまた違ったデザインアイディアが浮かびます。￼#彫金 #ジュエリー
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