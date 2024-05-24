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値下げ Silversmithing for jewelry makers 彫金
商品番号 Q27456500208
商品名

値下げ Silversmithing for jewelry makers 彫金
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 4,428 円
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商品詳細

Amazonで新品　12990円で販売されています。2923/09/24時点様々なテクニックが手順とともに紹介されています。￼様々な作例が載っているので、デザインの勉強にもなります。国内の教科書やデザインとはまた違ったデザインアイディアが浮かびます。￼#彫金　#ジュエリー
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