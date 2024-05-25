任天堂 ニンテンドー ゲームボーイ 初代 動作確認済み！

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任天堂初代ゲームボーイになります！経年、使用によるキズ汚れ黄ばみ等ありますが、全体的には程度良好かと思います。外装も交換しておらずフルオリジナルです！年々値上がったきてますし、この機会にいかがですか？●型番：DMG-01●付属品：本体のみ、無し●状態：動作確認済み！（画像8〜10）ライン抜け無し！（画像11）キズ、汚れ、黄ばみあり●その他、注意事項：一度人の手に渡った中古品になります。ご理解頂ける方よろしくお願いいたします。古い商品になるため、状態をよくご確認ください。ゆうパケットプラスにて、発送いたします。イイネ、コメント、即購入大歓迎！#ニンテンドー#ゲームボーイ#レトロゲーム#レトゲー