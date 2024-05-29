NintendoNEWニンテンドー 3DSLLメタリックブラック　カセット付き

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商品詳細
NintendoNEWニンテンドー3DSLLcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプnewニンテンドー3DSLL本体:1台専用タッチペン:有メモリーカード:無充電器※初期化済み動作確済みカセット5個 目立った汚れ、傷などもなく比較的綺麗です。本体表面と裏面に保護シート、上画面に保護フィルムが貼られています。※下画面には貼られていないのでご注意下さい。※素人保管及び、中古品となりますのでご理解できる方のみご購入下さい。発送時には専用のケースに入れ梱包した後発送致します。即購入⭕️質問などありましたらお気軽にコメントください！#任天堂#Nintendo#3DSLL
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