匿名配送　メガドライブ ミニ　新品未開封品！！

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商品詳細
SEGAメガドライブミニ新品・未開封お値下げはご遠慮下さい。即ご購入可能です！写真のようにシール跡あります。素人、自宅保管です。ご理解頂ける方のみ購入お願いします！○プロフィールの確認をお願いします○初期不良に関しては、メーカー様へお問い合わせお願い致します。○いたずら、すり替え防止のため、発送後の返品や交換はできません。気になることは必ず事前にコメント下さい！color:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ幽☆遊☆白書 魔界統一戦 スノーブラザーズ バンパイアキラー ロックマンメガワールド #セガ#SEGA
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