完動品★AC-600ヘッドセットAVCOM/Aviation/ヘリ/米軍実物

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【商品の説明】商品名:AC-600ヘッドセットブランド・メーカー：AVCOM/Aviationcommunicationinc.【商品の状態】使用状況:中古注意事項:通話確認済み【その他】あまり出回らないレアな商品です！米軍、民間機等で実際に使用されている信頼性のあるモデルです。コレクターアイテムとしていかがですか♪マイクは米軍実物のMicrophoneOynamicM-87/AICに換装済み、プラグはAmphenolNexusTechnologiesのU-174/Uが装着されています。イヤーマフのゴムに切れはなく、スポンジの劣化も問題ありません。ナット等に錆び箇所あり作動/通話確認しておりますが、写真にてよく状態等確認していただき、ノークレーム\u0026ノーリターンでお願いいたします。写真にあるエナジードリンクは商品には含まれませんのでご注意ください！不明点はご質問ください。