F1写真集/CONCENTRATION

ご覧いただき有難うございます。★中古本■出品物の明細■○書籍名:CONCENTRATIONCARGRAPHIC原富治雄F1写真集○発行日:1987年(昭62年)3月10日発行○発行所:株式外社二玄社○撮影:原富治雄○サイズ:32.5×22.7×2.2(㎝)○ページ数:119頁◯収納箱、インデックス付き○内容概要:原富治雄氏プロフィール１９５０年東京生まれ。会社務めの傍ら、東京写真専門学院へ入学。卒業後、広告代理店のスタッフカメラマンとして二輪車を中心に広告用写真の撮影に携わる。７５年に退社、以降フリーに。７６年にＦ１日本ＧＰを取材、翌年には初の海外レース、デイトナ２００マイルを取材。８３年より本格的にＦ１を中心にモータースポーツ取材を開始。(ウィキペディアより引用)■その他自宅にて長期保管していたため、経年劣化により収納箱に多少薄汚れがありますが、本体は、折り目、書き込みも無く美品に近いです。F1ファンの皆様には、是非購入に向けてご検討ください。#各種雑誌まだまだあります(管理番号/202310-16-1/8500)



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