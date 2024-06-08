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- 【美品】Roland ローランド シンセサイザー JUNO-D Limited
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商品詳細
RolandJUNO-DLIMITEDEDITIONローランド#ローランド#RolandJUNO_DLIMITEDEDITIONカラー···ブラック種類···キーボード・シンセサイザー自宅以外に外にも持ち出して使用しましたので傷が少しあります。付属していたリュックになっているケースもおつけします。ケースに入れた上で、梱包資材（段ボール箱の予定）に入れて発送予定です。ペダルとMIDIケーブル入ってます。ボロボロになっていますが、取り扱い説明書もおつけします。※スピーカーは内蔵していないので、これだけでは音は出ません。ヘッドフォンや出力機器に繋ぐ必要があります。売れてから発送資材を手配しようと思いますので、発送まではお時間いただきます。
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