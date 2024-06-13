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ポケモンカード　カイSAR
商品番号 K24052840813
商品名

ポケモンカード　カイSAR
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像5映りきらないキズ有ります!！カイSAR1枚です。素人検品なので見落しキズ線凹みもあるかもしれないのでご自身で画像でシッカリ状態確認してから購入検討してください。プロフィールも必ずお読みください！未開封BOXイーブイヒーローズイーブイズシャイニーコレクション伝説キラコレクションタッグボルトタッグオールスターズウルトラシャイニーサイコドライブドラゴンセレクション裂空のカリスマポケモンシャイニースターVフウロＳＲSRsrpsa仰天のボルテッカーソードシールドマリィVMAXライジングムゲンゾーンポケモンカードシールドポケモンカードBOXシールドマリィVmaxライジング
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