★Little Walter★Complete 1950-1967/5枚組/限定

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商品詳細
★LittleWalter★THECOMPLETECHESSMASTERS1950-1967/5枚組/Hio-OSelect/5000枚限定/全世界廃盤/激レア/ChicagoBlues/MuddyWaters■輸入盤（Muddyと並ぶChicagoBlues/ChessBluesの帝王/LittleWalterの究極5枚組CD・120曲超えの内容です。完全主義レーベルHio-OSelectの仕事でも１・２位争う出来栄え・内容のCDセットです。全世界5000枚限定での発売だったため、今では激レア・中古の価格も無茶苦茶高騰中。値段に負けない内容だと思います）■中古（背表紙に若干のシワありです。表紙の右下折り目近くに5ミリ程度のキズあり→それほど目立ちません→画像確認願います。画像のものが全てです。盤面は、Disc4のみ若干のスリキズあります。音飛びはありません）＃ChicagoBlues＃ChessBlues＃MuddyWaters＃レアブルース
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