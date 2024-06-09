城＝カステロフィリア　澁澤龍彦　金子國義署名本

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夢野久作「ユメノユモレスク」 扉絵三者署名入り極美新刊スリップ付き ...

アスタルテ書房で新刊で購入後、暗所にて保管。金子國義 署名、加筆（くちばし）あり。◉〈経年によるシミがカバーを外すと本本体にあります。この点はご了承ください。〉◉古い本です。ご理解の上、ご検討をお願いします。