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城＝カステロフィリア　澁澤龍彦　金子國義署名本
商品番号 J27381734435
商品名

城＝カステロフィリア　澁澤龍彦　金子國義署名本
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アスタルテ書房で新刊で購入後、暗所にて保管。金子國義　署名、加筆（くちばし）あり。◉〈経年によるシミがカバーを外すと本本体にあります。この点はご了承ください。〉◉古い本です。ご理解の上、ご検討をお願いします。
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