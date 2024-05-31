new ニンテンドー 2DS LL ホワイト×ラベンダー 本体のみ

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商品詳細
■出品内容・new2dsll本体【タッチペン無し】※メモリーカード・充電器等は付属しません。■状態中古品動作確認済初期化済スティック・ボタンすべて正常に動作しました。タッチ画面も問題ありません。⚠初期化した際、起動までに少し時間がかかります。経年劣化による傷や汚れはありますが、楽しくお使いいただけるように簡易清掃しています。細かな点が気になる方、美品をお求めの方はご遠慮ください。ネコポス発送#任天堂#Nintendo#DS
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Newニンテンドー2DS LL 【ホワイト×ラベンダー】
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