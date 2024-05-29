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BTS ウィンパケ 2021 グク ユンギ SUGA dvd
商品番号 U77879868788
商品名

BTS ウィンパケ 2021 グク ユンギ SUGA dvd
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

btswinterpackage2021ウィンパケファンクラブで購入したものです(⁎ᴗᴗ⁎)購入時から数回ほど外箱を開封しました。中身は全て揃っております。付属dvdは未再生です!!付属トレカグク付属フィルムユンギ特に汚れなどはございませんが、自宅保管でしたので気になる方は御遠慮ください(\u003e\u003c)#bts#グク#トレカ#ユンギ#ウィンパケ#アルバム#防弾少年団#シーグリ#cd#dvd#suga#jungkook
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