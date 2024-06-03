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「福祉」の呪縛 自助努力支援型政策の構想
商品番号 D38859192774
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「福祉」の呪縛 自助努力支援型政策の構想
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,110 円
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商品詳細

「「福祉」の呪縛自助努力支援型政策の構想」桜田淳定価:-1997年1月24日、1版1刷。帯付き、初版本。未読本のため、本文には書込み・線引き・ページの折れなどはありません。カバーに薄汚れ、天に薄い埃汚れがポツポツと見られます(写真参照)。内容紹介「福祉」は本当に佳きものか?哲学の欠落した「福祉政策」が、公共サーヴィスの質の貧しさとコストの高さを招いた。「人間の矜持」を根本に「機会の平等」と「選択の自由」を求めた体験的社会改革論。お値引きは2出品以上のおまとめ取引の場合に対応いたします。スマートレターで発送予定です。#桜田淳#桜田_淳#本#社会／社会・福祉　#社会問題　#福祉問題　#障害者問題#自助支援#230928#A1BA-116③M-N
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