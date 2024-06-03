PSP PSP3000 ブルー

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ACアダプターで動作確認済。バッテリーパック、外箱はありません。本体、メモリースティックDuo8GBACアダプター、説明書のセットです。画面はフィルム貼って使用し、そのままの状態です。キレイな状態ですが自宅保管品です。中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。SONYPlayStationPortablePSP-3000VBcolor:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY「PSPPSP3000ブルー」#ゲーム#本体#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP