⭐️貴重 直筆サイン 入り！ 金子國義 個展 『花咲く乙女たち』リーフレット

⭐️金子國義個展『花咲く乙女たち』 金子國義直筆サイン入り・リーフレット（厚紙カラー・二つ折り）●青木画廊 1967年9月4日～16日●56年前に東京の青木画廊で開催された金子國義個展『花咲く乙女たち』での貴重な直筆サイン入りリーフレットになります。(表表紙：画像1枚目、裏表紙：画像5枚目、サイン：画像2枚目）●リーフレットサイズ：縦25.5cm横20.8cm●暗所で保管していただけのヤケ、折れ、スレ、傷のない新品同様の未使用品です！●もはや市場には出てこない、金子國義先生の当時の逸品です。●是非コレクションとして持って頂ければと思います。●8号サイズで額装しても素敵ですよ♪#金子國義#個展#写真#貴重#芸術#パンフレット#アート#サイン#絵画



⭐️貴重 直筆サイン 入り！ 金子國義 個展 『花咲く乙女たち ...



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□『花咲く乙女たち』金子國義個展パンフレット サイン入 - 古書きとら



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