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【掛軸】須賀玄道「四君子」茶掛 春夏秋冬 年中 大徳寺派 瑞泉寺 共箱
商品番号 A39746363561
商品名

【掛軸】須賀玄道「四君子」茶掛 春夏秋冬 年中 大徳寺派 瑞泉寺 共箱
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,485 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【掛軸】須賀玄道「四君子」茶掛春夏秋冬年中大徳寺派瑞泉寺共箱【サイズ】横54.4cm×縦127.7cm（軸先含まない）【状態】目立つシミ、汚れ等なく良いと思います。画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman500256.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation135321.html
http://narcologia.ru/goods/approximate982120.html
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