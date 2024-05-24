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- 【掛軸】須賀玄道「四君子」茶掛 春夏秋冬 年中 大徳寺派 瑞泉寺 共箱
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商品詳細
【掛軸】須賀玄道「四君子」茶掛春夏秋冬年中大徳寺派瑞泉寺共箱【サイズ】横54.4cm×縦127.7cm（軸先含まない）【状態】目立つシミ、汚れ等なく良いと思います。画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
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