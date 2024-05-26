★★【稼働品】Nintendo New 3DS LL メタリックブラック ★★

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商品詳細
「NintendoNew3DSLL」になります。外装に使用によるかすり傷はございますが、目立つようなダメージはございません。角の塗装にやや剥がれがありますが、本体カラーが元々ブラックなので、それほどは目立たないかと思います。今まで利用していました稼働品となります。フィルムを貼って利用していましたので、画面に目立つ様な傷はございません。画面に焼けがございます。個人差はあるかと思いますが、ゲームにはそれほど支障はないかと思われます。メーカー：Nintendo（ニンテンドー）モデル：New3DSLLカラー：メタリックブラック付属品：電源アダプター、microSDカード、 本体ケース、ソフト下記3点セット。・モンスターハンター3G・パズドラクロス・モンスターハンターストーリーズ状態：使用感ありよろしくお願いいたします。
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