有坂誠人の現代文速解・例の方法　帯付き

絶版となっていて貴重な本のようです。1989年11月発行の第10刷りです。状態はやけやシミ、色あせなど一切なくとても綺麗な状態だと思います。個人的な感想としてはとても30年以上前の本とは思えないくらいです。古い本ですがここまでのコンディションのものはなかなか出回らないかもですのでお好きな方がいましたらぜひ！中古品であることはご理解の上よろしくお願いします。「有坂誠人の現代文速解・例の方法」有坂誠人定価:780円#有坂誠人#本



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