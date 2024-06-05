NMIXX へウォン　トレカセット　最終値下げ

20枚セットです。ペン卒の為お譲りします。種類などは写真でご確認ください。おまけでアルバム初回限定盤と通常盤1枚ずつお付けします。必要なければコメントでお願いします。店舗特典追加しました！すべて韓国のショップで購入しましたので初期傷などご了承ください。即購入OKバラ売り×へウォンソリュンキュジンベイジニジウリリーLILYJIWOOSULLYOONKYUJINHEAWONJINNIBAETANKO.OSOUNDWAVECDDVDALBUM限定盤初回限定盤アルバムサウンドウェーブAladinwithdramaヨントンvideocalleventイベントラキドロラッキードローluckydrawアラジンinterparkADMAREJYPJYPnposterポスター特典pobpreorderbenefitポラロイドPolaroidレンチキュラーlenticularKtown4uケータウンエンミックスエヌミックス一次二次三次サイン直筆signedポストカードpostcarddiceentwurf19購入時の金額¥100,000



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