☆ 朝日 みお ☆「竜遣いの花嫁Ⅱ」銅版画 小全紙　新品！

エッチングとアクアチントの技法を併用し、その上からステンシルという紙版と手彩で色を付けた絵本のような素敵な銅版画作品を作成します。異次元的な夢のある世界の作品です！作者：朝日 みお題名：『 竜遣いの花嫁Ⅱ 』技法：銅版画サイン：直筆サインエディション：15/35作品状態:新品額縁:新品 箱あり画サイズ:約295X245mm額サイズ:約563X448mm【 朝日みお 画歴 】立命館大学卒業。1993年さっぽろ国際現代版画ビェーンナーレ展（札幌1994～'96年日本版画協会展（東京）、1994年JACA'94日本ビジュアル・アート展（東京・シドニー・キャンベラ・香港）、1995・'97西脇市サムホール大賞展（西脇）、1996年高知国際版画トリエンナーレ展（高知）、1996年ポーランド美術館国際版画展（オレゴン）、1998年伊丹市立美術ギャラリー伊丹大賞展（伊丹）、1998年DIBITEMINIPRINTINTERNACIONALDECADAQES1998（バルセロナ）等に出品。個展多数。