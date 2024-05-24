PS4 1TB キングダムハーツ3 リミテッドエディションCUHJ-10025

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PS5を購入したので出品致します。直前まで使用していたので動作は問題ないと思います。本体はキレイな方だと思います。コントローラーは右スティックに少しダメージありますが、動きには問題ありません。ソフトはつきません。充電コードは買い替えたので、2mくらいのものになります。外箱にはかなり傷があります。写真の状態をご確認下さい。プチプチに巻いて発送致します。SONYPlayStation4CUHJ-10025color:ガラゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY