ロックマンゼロ 500セット限定 サウンドトラックBOX シリアルナンバー入り

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商品詳細
こちら昔に発売したロックマンゼロのサントラboxです。CDは全て帯付きです。箱の状態は経年によるスレ感はありますが、破れや潰れ等の致命的なダメージはございません。CDはどれもプレミアがついてる為中々手に入れるのも難しくなってきておりますが、アレンジがとても秀逸な為ご検討いただけますと幸いです。高額な為気になる点等ございましたらお気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless970959.html
http://narcologia.ru/goods/flight437928.html
http://narcologia.ru/goods/update251495.html
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