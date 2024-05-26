匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 山車

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2005年発行全72ページ状態：中古 概ね良好■本書序文■姫路市を中心とする播磨は、祭りの大変盛んな地域です。毎年秋には播州一円祭り一色に染まります。黄金色の秋の陽光のもとで繰り広げられる、赤、青、緑、黄など勇壮華麗な屋台の練り合わせ。全国に名高い「灘のけんか祭り」をはじめ、その激しさと華やかさこそが、播州の秋祭り最大の魅力だと言えましょう。祭りの主役とも言える屋台は、英雄豪傑を描く彫刻、まさに豪華絢爛と呼ぶにふさわしい刺繍、金や銀の鋳金具など、播磨に伝わるさまざまな伝統工芸の粋を集めた総合芸術品と言われています。そうした屋台の魅力を地元播磨はもとより、多くの皆様に伝えようと、姫路青年会議所の皆様は、彫刻展、刺繍展の開催に取り組まれ、その展示品を写真集として発刊してこられました。そしていよいよ屋台三大装飾品展の掉尾を飾る劣金具展が開催されます。多くの皆さんがこの日を心待ちにされてきたことでしょう。#神社#屋台#装飾#総才金具#神輿#山車
http://narcologia.ru/goods/mythic916235.html
http://narcologia.ru/goods/injure737067.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox39239.html
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
2023年最新】播州屋台の人気アイテム - メルカリ
roban-oeshima01.jpg
giboshi-iwa01.jpg
【限定100部】「写真集 祭屋台の狭間彫刻250場面」播州屋台学 粕谷宗関 著
山車屋台の錺（かざり）金具なら｜新調・修理・復元新調・めっき直し ...
http://narcologia.ru/goods/mythic916235.html
http://narcologia.ru/goods/injure737067.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox39239.html
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
匠の技 播州 祭り屋台 錺金具 写真集 江戸時代 明治 擬宝珠 金具 金工 ...
2023年最新】播州屋台の人気アイテム - メルカリ
roban-oeshima01.jpg
giboshi-iwa01.jpg
【限定100部】「写真集 祭屋台の狭間彫刻250場面」播州屋台学 粕谷宗関 著
山車屋台の錺（かざり）金具なら｜新調・修理・復元新調・めっき直し ...