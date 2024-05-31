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懐石傅書　辻嘉一　(全7巻) 婦人画報社　絶版
商品番号 A23948918509
商品名

懐石傅書　辻嘉一　(全7巻) 婦人画報社　絶版
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

懐石傳書　辻嘉一(全７巻)…それぞれの本の表紙は、東山魁夷、熊谷守一、棟方志功などが描いていて、盛り付けの器も素晴らしく、価値のある料理の解説本です。専用のケース付です。母が購入していたもので、長年、飾ってありましたので、ケースはヤケ、汚れ等、経年劣化がございますが、本の状態はいい方だとおもいます。味噌汁のカバーに剥がれがあります。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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