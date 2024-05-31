洋書◆ヨーロッパのジュエリー写真集 本 宝石 ダイヤ ティアラ 王室 貴族

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商品詳細
■発行年2008年■言語英語■ページ数／厚さ296ページ／厚さ約3.7cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦27.8cm×横23.6cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがあります。本の天部や表紙裏の空白ページにシミが散見されますが、ページ内の破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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