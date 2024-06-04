海外ロマンス小説まとめ売り30冊

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商品詳細
二見書房、ヴィレッジブックスの海外ロマンス小説のまとめ売りです。ロマンス・サスペンスのストーリーが多いです。人気のリンダハワード、キャサリンコールターの本が複数ございます。基本的に新本を購入し、（2冊ほど古本で買った記憶あります）、自宅保管しておりました。日光が当たる場所には保管しておらず、読書時は本屋のカバーをつけていましたので、状態は良いかと思います。いずれも購入が10年ほど前であり経年劣化があること、1冊に写真9枚目にあるような青いインク染みを見つけましたので、「やや傷ありにしています。」おまとめ売りを想定しています。#二見書房 #ヴィレッジブックス #海外ロマンス #サスペンス #ミステリー #キャサリンコールター #リンダハワード
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