今井松窓/瀑布図/滝図/山水図/木島桜谷門下/掛軸/名家伝来/AC-752 ...

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【参考】今井松窓 日画家・俳人。愛媛県生。名は純孝、俳号は初め百歩、のち牛伴。はじめ洋画を本多錦吉郎・小山正太郎に学ぶが、同郷の正岡子規に俳句を師事してから日本画にも興味を示し、西欧的写実性をあわせ持つ俳画で評価を得た。昭和24年(1949)歿、85才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は全体に巻きシワ、多少の虫穴あります。杉箱は時代感あり、キズ、汚れあります。 杉箱付 軸丈 縦 188㎝×幅 50㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。