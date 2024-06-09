SONY PlayStationPortable PSPJ-30018

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSPJ-30018color:WHITE／BLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブル・PSP本体・ACアダプター・電源コード・メモリースティック×3（32MB×2、2GB）・ポーチ・クロス・PSP用カセット9枚（空の軌跡FC、空の軌跡SC、空の軌跡the3rd、零の軌跡、碧の軌跡、マナケミア×2、マナケミア2、キングダムハーツバースバイスリープ）・動作確認済みです。・バッテリーカバーが壊れていた為、新品と交換してるのでそこだけ色が違います。・バッテリーパックは膨らんでいたため、新品と交換済みです。・中古品により、全体的に使用感がありますので、ご承知おきください。・UMDのバラ売り等は受け付けておりません。・マナケミア1枚はこちらで使用しないので、おまけ程度に余分につけております、ご承知おきください。その他に分からないこと等ございましたら、ご連絡ください。#ソニー#SONY
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