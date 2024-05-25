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大逆鱗2 パソコンゲーム
商品番号 O21158110238
商品名

大逆鱗2 パソコンゲーム
ブランド名 ニホンファルコム
特別価格 税込 3,800 円
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商品詳細

ゲームバンクから発売されたWindows用ゲームソフト大逆鱗IIです。かつて日本ファルコムでザナドゥやソーサリアンを手がけた木屋善夫氏による作品です。ダンジョン探索をするアクションロールプレイングで、壁を壊しながら進むことができるのが特徴。状態は綺麗だと思いますが、あくまで中古品ということをご理解の上ご購入していただける方をお待ちしております。即購入OKです！他にも色々と出品しておりますので特にレトロゲームに興味がある方は是非プロフィールをご覧になってください。FALCOMソフトバンクRPGファンタジーPCゲームDIEGEKIRIN
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