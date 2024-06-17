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ポケットモンスター　シールド　＋エキスパンションパスEXPANSION PASS
商品番号 G96284760074
商品名

ポケットモンスター　シールド　＋エキスパンションパスEXPANSION PASS
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パッケージもついております。ソフトに本編と追加コンテンツが収録されており、ダウンロードの必要は無いとのことです。※パッケージ表紙下部にも記載されております。【Switch】ポケットモンスターシールド＋エキスパンションパスセットブランド：Pokemonゲームジャンル：ロールプレイングソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版オンライン：オンライン対応プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応TVモードプレイ人数：4.0人テーブルモードプレイ人数：4.0人携帯モードプレイ人数：1.0人ソード　Switchソフト　ポケモン
http://narcologia.ru/goods/troupe34211.html
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