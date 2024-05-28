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QUASIMIDI QUASAR 音源モジュール
商品番号 B23742944358
商品名

QUASIMIDI QUASAR 音源モジュール
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品名：QUASIMIDIQUASAR音源モジュール商品説明：QUASIMIDIというドイツのメーカーが1994年に発売した「QUASAR(クアザール)」２Uラックサイズのシンセサイザー状態：多少傷や汚れがあります。画像にてご確認ください。送付は、メルカリ宅急便を予定しています。製品は傷めないように配慮して梱包して発送させていただきます。発送は、平日（10時～15時）になります。土日祝祭日、時間外は、商品の発送、コメントの返信は出来ませんのでご了承ください。どうぞよろしくお願いいたします。
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