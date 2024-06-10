島田荘司／占星術殺人事件【初版帯】単行本・袋とじ開封済

「占星術殺人事件」 江戸川乱歩賞候補作島田荘司講談社1981年12月14日第1刷袋とじ開封済装幀藤本蒼猪ご覧いただきありがとうございます。著者デビュー作にして本格ミステリの最高傑作の作品初出単行本、初版。217ページから最終ページまでの袋とじは開封済です。本体に少ヤケ・少汚れ・微シミ、カバーに少ヨレ・裏面に少汚れ、帯に少スレ・裏表紙側下端に少イタミなどがあります。写真にも見られるように最後のページは軽く穴が空いております。全体的にこの年代の古書としては劣化が少ない方だと思います。状態は画像でご確認ください。古書にご理解のある方のご購入をお願いします。#島田荘司#島田_荘司#本#日本文学／小説・物語#江戸川乱歩賞候補



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