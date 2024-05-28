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締太鼓 組上り（能楽・長唄用） : 全音楽譜出版社



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締太鼓のセットです！中古品ですので、多少の傷はございます。写真でご確認くださいm(__)mセット内容は以下のとおり・締太鼓・ブショウ台・バチ太鼓のサイズ太鼓 直径33.5cm高さ15cmブショウ台にセットした状態のとき(写真参照)高さ 33cm幅 42cm奥行き35cm商品一覧はこちら⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇#即購入可プロフ必読エイサー#太鼓#和太鼓#締太鼓#民謡#ブショウ台#バチ#太鼓正#和楽器#ENEMNMMMNADD