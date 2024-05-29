一读就上瘾的中国史2冊 温伯陵

中国語簡体字書籍です中文书大阪日本橋にある中国語書籍専門店の知非書店です。中国文学、日本文学、欧米文学、台湾書籍、芸術、雑誌など多数取り扱っております。出品していない本もたくさん在庫あります，お気軽にコメントしてください。微信：liuchiehryu欢迎浏览知非书店页面，本店位于大阪日本桥，专注中文图书的进口销售服务，所有简体/繁体中文书均可预定。另回收中文书籍，欢迎咨询微信：liuchiehryu。一个杨贵妃，在李白眼里是“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”；在杜牧眼里是“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”；而在罗隐眼里，则是“泉下阿蛮应有语，这回休更怨杨妃”。美女、宠妃、败家娘们儿以及背锅女侠，哪一个才是真的杨贵妃？一座长安城，在汉唐，是无可取代的帝国中枢，是王维笔下的“万国衣冠拜冕旒”；在宋朝，却成了边境军镇；而在明朝末年，又沦为饥荒遍地、易子而食的人间地狱。在温伯陵笔下，历史不再是按时间码放的记事簿，而是贯通时间、看清脉络的时代演变过程。用他的方法来读历史，你将发现历史背后的那只手，彻底看懂历史的过去、现在和未来。



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