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★斉藤和義・KAZUYOSHI SAITO SPECIAL CD（非売品）
商品番号 F20130595536
商品名

★斉藤和義・KAZUYOSHI SAITO SPECIAL CD（非売品）
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAZUYOSHISAITOSPECIALCD確か…ワンダフルフィッシュ発売時に、塗り絵で応募できるキャンペーンがあって、それで貰ったCDだと思います。数回聴いて、自宅保管していました。大きなダメージはありませんが、個人保管であること、ご了承ください。#齋藤和義#せっちゃん#非売品
http://narcologia.ru/goods/monophonic852412.html
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