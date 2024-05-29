★斉藤和義・KAZUYOSHI SAITO SPECIAL CD（非売品）

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商品詳細
KAZUYOSHISAITOSPECIALCD確か…ワンダフルフィッシュ発売時に、塗り絵で応募できるキャンペーンがあって、それで貰ったCDだと思います。数回聴いて、自宅保管していました。大きなダメージはありませんが、個人保管であること、ご了承ください。#齋藤和義#せっちゃん#非売品
http://narcologia.ru/goods/monophonic852412.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial920916.html
http://narcologia.ru/goods/stage282097.html
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