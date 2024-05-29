★斉藤和義・KAZUYOSHI SAITO SPECIAL CD（非売品）

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KAZUYOSHI SAITO 25th Anniversary Live 1993-2018 25＜26 ～これから ... KAZUYOSHI SAITO 25th Anniversary Live 1993-2018 25＜26 ～これから ...



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KAZUYOSHISAITOSPECIALCD確か…ワンダフルフィッシュ発売時に、塗り絵で応募できるキャンペーンがあって、それで貰ったCDだと思います。数回聴いて、自宅保管していました。大きなダメージはありませんが、個人保管であること、ご了承ください。#齋藤和義#せっちゃん#非売品