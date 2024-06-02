

ギヤマン 「木陰の騎手達」 リトグラフ 直筆サイン・エディション有り ギヤマン 「木陰の騎手達」 リトグラフ 直筆サイン・エディション有り



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(作家名)ポール ギヤマン(作品名)木陰の騎手達(技法)リトグラフ(サイズ)額外側 横９０cm✖️縦７０cm(状態)作品 良好 額 多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。※当サイトでは作品を販売致しております。 額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・エディション有り(付属品)箱(発送について)ヤマト運輸宅急便１８０サイズになります。