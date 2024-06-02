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ギヤマン　「木陰の騎手達」　リトグラフ　直筆サイン・エディション有り
商品番号 X42179294855
商品名

ギヤマン　「木陰の騎手達」　リトグラフ　直筆サイン・エディション有り
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(作家名)ポール　ギヤマン(作品名)木陰の騎手達(技法)リトグラフ(サイズ)額外側　横９０cm✖️縦７０cm(状態)作品　　良好　　　　　　額　　多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。※当サイトでは作品を販売致しております。　　額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・エディション有り(付属品)箱(発送について)ヤマト運輸宅急便１８０サイズになります。
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