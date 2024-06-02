電子ピアノ美品　CELVIANO　AP-400(直接取引)

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10年前ぐらい前に新品購入した電子ピアノを出品します。（鍵盤、ペダル含めて特段異常ありません。）趣味にと思い1,2ヶ月ほど使用したものですが、あまり使わず割と風通しの良い部屋で保管しておりました。また日焼けなど無く全体的にコンディションは良いです。✳︎都内西側在住です。大型商品（本体公称44.5Kg)あるので現地一階まで取りに来ていただく形とさせていただいております。日程等含め購入前に一度ご連絡ください。アクセサリー・パーツ、カラー···椅子、説明書、純正ヘッドホン、ブラウンローズウッド調