【品】PSone本体 動作確認済み

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ページ閲覧、誠に有難う御座います。【中古品】PSone本体動作確認済み◆◇◆出品物の状態◆◇◆①PSone本体(品番:SCPH-100)×1台②専用液晶モニター(品番:SCPH-130)×1台内部パーツ折れ箇所がある可能性あり。現状、スピーカー、映像、画面開閉・画面角度固定に問題なし。⇒割引致しました。③ACアダプター×1個付属品のものです。④AVケーブル×1個付属品かは不明ですが、使用可能でした。⑤コントローラー×1個コントローラーは付属のものではありません。別売コントローラーもセットで出品致します。写真7をご参照下さい。⑥メモリーカード×1個1枚セットで出品致します。初期化済みです。汚れが多少有ります。メモリーカードシール、付属のノーマルタイプが貼ってあります。※①〜⑥は、バラでの出品は予定していません。全てセット出品となります。⑦【中古品】パラッパラッパー(PS1)セットでお付けします。不要であればコメントをお願いします。ゲームソフト単品1300円(送料込み)。⇒なしの場合、1300円引き致します。状態等…ケース外箱擦れ傷多少有り、説明書有り、ディスク汚れ・キズ目立つものなし比較的良好こちら出品物は全て新品ではなく、以前使用していた中古品であるため、本体やコントローラーにおける各スイッチの多少の劣化や色褪せ、埃や汚れの付着が有ります(汚れや埃等の付着物は、可能な範囲で清掃致します)。また、経年劣化により今後不具合が発生する可能性が有ります。上記、ご理解を頂ける方のみご検討下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。◆◇◆送料について◇◆◇送料は当方で負担致します。宜しくお願い申し上げます。#ソニー#プレイステーション#PlayStation#PSone#本体#SCPH100#SCPH130#中古品#別売#コントローラー#メモリーカード#パラッパラッパー#セット