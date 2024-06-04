律令社会の考古学的研究 : 北陸を舞台として

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著者：宇野隆夫出版社：桂書房サイズ：単行本ISBN-10：4250206106■カバーに汚れ・破れがみられますが、本体は比較的良好です。「可」コンディションです。■クリーニング済みです。■お値段の交渉、お取り置き、また購入前の商品状態の問い合わせについてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。■万が一品質に不備が有った場合は、返金対応いたします。■通常２４時間以内に出荷可能です。※繁忙期やセール等、ご注文数が多い日につきましては 発送まで４８時間かかる場合があります。※在庫状況により3日前後、発送までお時間を頂く事もございます。あらかじめご了承ください。■通常「ゆうゆうメルカリ便」にて出荷いたします。※商品のサイズなどによっては、ヤマト運輸宅急便等での出荷となります。■他にご注文の書籍がありましたら同梱対応についてご相談ください。■商品画像に「帯」が付いているものがありますが、帯の状態については保証対象外とさせていただきます。※商品状態の表記につきまして・非常に良い： 使用されてはいますが、 非常にきれいな状態です。 書き込みや線引きはありません。・良い： 比較的綺麗な状態の商品です。 ページやカバーに欠品はありません。 文章を読むのに支障はありません。・可： 文章が問題なく読める状態の商品です。 マーカーやペンで書込があることがあります。 商品の痛みがある場合があります。#渡辺一#渡辺_一#本#歴史／日本史