「神道集説話の成立」福田晃 著三弥井書店 定価 15,000円昭和62年第2刷発行778ページ外箱付き第1編 原神道集の成立第2編諏訪縁起の成立第3編児持山縁起の成立第4編上信地方縁起の生成経年による外箱のスレ、本体背表紙の文字のスレが見られます。中はきれいな状態です。一部切り取り箇所があります。ご了承ください。（画像5）



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