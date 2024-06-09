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メリーソート　衛兵　テディベア
商品番号 W82698346776
商品名

メリーソート　衛兵　テディベア
ブランド名 メリーソート
特別価格 税込 5,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に購入しました。体長は45センチ位です。キャビネットの中で飾っておりました。古いものであることをご理解の上、ご購入の検討をお願いいたします。
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