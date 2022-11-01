ブラックウェルズの5分獣医相談/英語版 獣医学書

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ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。目立つ大きな傷や汚れは少なく、使用する分に気にならない程度だと感じています。ブラックウェルズの獣医学書になります。店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください（記載内容での問い合わせはご遠慮ください。）⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎【商品説明】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「LowellAckerman/BLACKWELL'SFIVE-MINUTEVETERINARYPRACTICEMANAGEMENTCONSULT」#獣医#獣医学#自然／医療・薬学・健康#病気がみえる#教科書#参考書#BOOK#国家試験#受験#勉強#臨床工学技士#テキスト#看護師#医学#試験問題#文学#赤本#過去問題集#放射線技師#ブルーノート#応用編#基礎編#ストレングストレーニング#解剖学#アトラス#改訂#ブラックウェルズ#洋書#研究