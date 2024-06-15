RedVelvet SUM トレカ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。RedVelvetSUMトレカ6枚セットになります。10年くらい前だったと思いますが、COEXのSMショップにていくら以上買えば貰える特典で手に入れました。経年劣化により端の方が若干黄ばんでしまって見えるものもあります(ただし、個人の意見ですので気にならない方は気にならない程度かもしれません)。状態を知りたい方はいつでもコメントください。スリーブ、硬質ケース、防水加工をして発送いたします。#RedVelvet
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