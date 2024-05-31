【液晶美品】Newニンテンドー3DS LL メタリックレッド 本体 IPS液晶

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★☆★入金確認後24時間以内に発送します★☆★♪送料無料♪♪即購入歓迎♪◆Newニンテンドー3DSLLメタリックレッド◆セット内容(付属品)・3DSll本体(レッド)・タッチペン(挿入済み)＊SDメモリーカードは付属されません。【商品状態】＊液晶は上画面は光に当てるとわかる程度の傷は見られますが、ほぼ傷のない比較的に綺麗な状態です。＊下画面はIPS液晶かと思います。(当方細かいことはわかりかねますので、ご自身で写真をご確認後に判断願います。)＊本体は多少の傷や使用感があります。(側面に剥げがあります。)＊写真にて状態はご確認下さい。＊写真に載っているもの以外付属されません。＊動作確認済みNewニンテンドー3DSLLメタリックレッドブランド：任天堂ニンテンドー3DSセット内容：本体のみ色：レッド系パッケージ種類：通常版